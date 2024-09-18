Москва, 18 сентября, 2024, 15:57 — ИА Регнум. Задержание боксёра Александра Усика, ставшего неким символом Украины, почти сразу после ссоры между главой киевского режима Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским сложно назвать случайностью. Об этом 18 сентября заявил политолог Владимир Скачко.

TASS /AP Photo/Francisco Seco

По его мнению, подобными действиями Варшава хотела продемонстрировать пренебрежение к «политическому украинству».

«Продолжается процесс приручения поляками украинцев в контексте Волынской резни. Дело в том, что этот вопрос — незаживающая рана двух стран», — процитировала газета «Взгляд» эксперта.

Он не исключил, что задержание спортсмена организовали не польские власти, а непосредственно силовые структуры страны, оскорбившиеся поведением Киева.

Как передавало ИА Регнум, Усика задержали в аэропорту Кракова вечером 17 сентября. О причинах и подробностях произошедшего не сообщалось. Позднее Зеленский сообщил, что спортсмена уже отпустили, и выразил возмущение по поводу произошедшего. Сам боксёр назвал случившееся недоразумением и поблагодарил польскую полицию за работу.

В тот же день стало известно о ссоре Зеленского с Сикорским. По данным портала Onet, во время визита польского дипломата на Украину глава киевского режима с ходу обвинил Польшу в недостаточной поддержке по вопросу принятия Украины в Евросоюз. После Зеленский потребовал передать Киеву больше военной техники, а также начать сбивать ракеты и дроны над украинской территорией.

Отношения Киева и Варшавы осложняются множеством исторических вопросов, на которые стороны имеют полярно разные взгляды. Так, 26 июля министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш пригрозил Киеву, что Украину не примут в Евросоюз, пока не будет разрешён вопрос о Волынской резне. В ответ член комитета Верховной рады по гуманитарной и информационной политике Николай Княжицкий назвал вопрос Волынской трагедии «выдумкой» и «пиаром на словах».