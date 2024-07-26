Москва, 26 июля, 2024, 20:32 — ИА Регнум. Польские и украинские политики в последние несколько дней в очередной раз поспорили о Волынской резне 1943 года, являющейся камнем преткновения в отношениях Варшавы и Киева.

Жертвы Волынской резни

Так, глава минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш 26 июля в эфире радиостанции TOK. FM заявил, что власти Украины из-за политических препятствий и вопросов безопасности отказываются разрешить польской стороне эксгумацию останков жертв Волынской резни. Он также назвал это только поводом и призвал Киев согласиться на эксгумацию в качестве жеста доброй воли.

При этом 23 июля Косиняк-Камыш в эфире телеканала Polsat пригрозил Киеву, что Украину не примут в Евросоюз, пока не будет разрешён вопрос о Волынской резне. По его словам, в отношениях между Варшавой и Киевом «не всё идеально» из-за нерешенных исторических вопросов.

В свою очередь, министр-координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк 26 июля в эфире радиостанции Polskie Radio отметил, что польские власти ждут, что Киев займет более чёткую и решительную позицию по этому вопросу.

В ответ на это член комитета Верховной рады по гуманитарной и информационной политике Николай Княжицкий 24 июля в беседе с украинским изданием «Телеграф» назвал вопрос Волынской трагедии «выдумкой» и «пиаром на словах».

Другой депутат Рады Владимир Вятрович, который ранее возглавлял Институт национальной памяти Украины, в соцсетях написал, что в Варшаве всё ещё есть люди, пытающиеся привязать текущие отношения двух стран к оценкам прошлого, актуализируя только тему конфликта.

Польский судья Томаш Шмидт, вынужденный бежать из Польши в Белоруссию и просить защиты из-за своей политической позиции, в интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой 24 июля отметил, что киевский режим не даёт разрешения на перезахоронение жертв Волынской резни, потому что это не выгодно для Украины. Он добавил, что в случае, если бы останки начали переносить, весь мир увидел бы, что украинские националисты делали с мирным населением в период Второй мировой войны.

Шмидт уточнил, что Варшава считает, что об этом нужно забыть и помочь Киеву, так как она больше ненавидит Россию, однако у простых жителей Польши нет на этот счёт никаких иллюзий.

«Недавно был официально установлен памятник жертвам Волынской резни, его поставили на народные деньги, а не на деньги государства. Более того, этот памятник не могли поставить с 2014 года, это была проблема. Но поляки добились своего», — сказал он.

В феврале 1943 года украинские националисты начали на Западной Украине акцию по уничтожению польского населения Волыни, кульминацией которой стали события 11 июля 1943 года, когда отряды ОУН (Организация украинских националистов — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) — УПА (Украинская повстанческая армия — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) атаковали порядка 100 польских населённых пунктов. Эти события назвали Волынской резнёй, жертвами которой стали 100 тыс. мирных жителей. В Варшаве считают эти события геноцидом польского населения.