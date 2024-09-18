Варшава, 18 сентября, 2024, 12:33 — ИА Регнум. Украинский боксёр Александр Усик записал видеообращение после задержания в аэропорту в Польше. Его он разместил на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

ALI HAIDER/EPA/ТАСС Александр Усик

«Всё хорошо, я свободен, слава богу. Благодарю дипломатов. «Короновать» меня не нужно», — сказал спортсмен.

В сторис он написал, что произошло недоразумение, которое было устранено. Усик выразил уважение польской полиции, добросовестно выполняющей свои обязанности, «не обращая внимания на рост, вес, размах рук и регалии».

Как передавало ИА Регнум, Усика задержали в аэропорту Кракова вечером 17 сентября. О причинах и подробностях произошедшего не сообщалось.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поручил украинскому генконсулу в Кракове выразить Польше протест в связи с задержанием боксёра. Позднее глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что спортсмена уже отпустили, и выразил возмущение по поводу произошедшего. Он также рассказал о личном разговоре со спортсменом после задержания.

По данным телеканала ESPN, Усика задержали из-за подозрений авиакомпании по поводу его состояния и состояния тренера Сергея Лапина, сопровождавшего боксёра. Сотрудник авиакомпании во время прохождения контроля на рейс в Валенсию решил, что спортсмен и его наставник не в состоянии лететь.