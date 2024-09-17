Киев, 17 сентября, 2024, 17:23 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский повздорил с главой киевского режима Владимиром Зеленским, пишет Onet. По данным портала, это произошло во время визита польского дипломата на Украину.

Ettore Ferrari/Global Look Press

Как отмечается в материале, Зеленский с самого начала беседы с Сикорским вёл себя вызывающе, и это поведение спровоцировало между ними напряжение.

«Поляки, похоже, были как минимум удивлены стилем, в котором Зеленский пытался обращаться с главой польского МИД», — сказано в статье.

Портал утверждает, что Зеленский сходу обвинил Польшу в недостаточной поддержке Украины по вопросу принятия страны в Евросоюз. Сикорский заявил, что его Варшаве потребовалось десятилетие для вступления в блок, а предложенный офисом Зеленского срок «нереалистичен».

Далее глава киевского режима призвал польскую сторону передать Киеву больше военной техники, а также начать сбивать ракеты и дроны над Украиной, на что Сикорский возразил: по словам министра, это невозможно без согласованного решения стран НАТО.

Как передавало ИА Регнум, 12 сентября Сикорский заявил в разговоре с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), что у Варшавы на данный момент «нет желания» защищать Украину. Однако, подчеркнул глава МИД, ситуация может измениться в случае «обрушения фронта».

В июле Польша и Украина заключили новое соглашение о долговременном военном сотрудничестве. Оно предусматривает подготовку на польской территории украинского легиона. Согласно договорённости, украинских легионеров обеспечат военной техникой за счёт Польши. Позже стало известно о том, что в Польше не смогли в установленный срок сформировать украинский легион — добровольческое подразделение из проживающих в стране граждан Украины.

Отношения Киева и Варшавы осложняются множеством исторических вопросов, на которые стороны имеют полярно разные взгляды и которые напрямую влияют на современную политику стран. Так, 26 июля министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камышпригрозил Киеву, что Украину не примут в Евросоюз, пока не будет разрешён вопрос о Волынской резне. По его словам, в отношениях между Варшавой и Киевом «не всё идеально» из-за нерешённых исторических вопросов. В ответ член комитета Верховной рады по гуманитарной и информационной политике Николай Княжицкий назвал вопрос Волынской трагедии «выдумкой» и «пиаром на словах».