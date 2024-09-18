Киев, 18 сентября, 2024, 15:55 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский ожидает от президента США Джо Байдена приглашения Украины в НАТО до завершения его срока на посту главы Белого дома. Об этом 18 сентября написала французская газета Le Monde со ссылкой на источники.

Alex Brandon/AP/TASS Глава киевского режима Владимир Зеленский и президент США Джо Байден

Уточняется, что Зеленский всё ещё рассчитывает на получение от Байдена приглашения для Украины на вхождение в альянс до того, как нынешний американский лидер покинет занимаемый им пост.

По словам источника, глава киевского режима также включил этот пункт в свой «план победы», который он намерен позднее представить в Вашингтоне.

Как сообщало ИА Регнум, 5 сентября Зеленский заявил о намерении представить Байдену «план победы» Украины в конфликте с Россией. По утверждению главы киевского режима, этот план возможно будет реализовать только благодаря странам Запада.

Зеленский 7 сентября пообещал представить новую дорожную карту по Украине, которую он хочет предъявить кандидатам в президенты США и лидерам стран «Большой семёрки» (G7). По его словам, этот план будет готов в ноябре.

Глава киевского режима 4 июля не исключил возможности «немецкого сценария» вступления Украины в НАТО, отметив, что этот вопрос должен решать украинский народ. По «немецкому сценарию» Украина может вступить в альянс без части территорий, как это было с Германией в период после Великой Отечественной войны.

Президент РФ Владимир Путин в июне заявлял, что одним из условий для переговоров России с Украиной будет заявление Киева об отказе от намерений вступить в НАТО. Глава государства уточнил, что также украинская сторона должна для этого вывести свои войска из новых регионов РФ, а также признать их и новые территориальные реалии.