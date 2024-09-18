СМИ: Зеленский ждёт от Байдена приглашения в НАТО до конца президентства
Le Monde: Зеленский ждёт от Байдена приглашения в НАТО до конца президентства
Киев, 18 сентября, 2024, 15:55 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский ожидает от президента США Джо Байдена приглашения Украины в НАТО до завершения его срока на посту главы Белого дома. Об этом 18 сентября написала французская газета Le Monde со ссылкой на источники.
Уточняется, что Зеленский всё ещё рассчитывает на получение от Байдена приглашения для Украины на вхождение в альянс до того, как нынешний американский лидер покинет занимаемый им пост.
По словам источника, глава киевского режима также включил этот пункт в свой «план победы», который он намерен позднее представить в Вашингтоне.
Как сообщало ИА Регнум, 5 сентября Зеленский заявил о намерении представить Байдену «план победы» Украины в конфликте с Россией. По утверждению главы киевского режима, этот план возможно будет реализовать только благодаря странам Запада.
Зеленский 7 сентября пообещал представить новую дорожную карту по Украине, которую он хочет предъявить кандидатам в президенты США и лидерам стран «Большой семёрки» (G7). По его словам, этот план будет готов в ноябре.
Глава киевского режима 4 июля не исключил возможности «немецкого сценария» вступления Украины в НАТО, отметив, что этот вопрос должен решать украинский народ. По «немецкому сценарию» Украина может вступить в альянс без части территорий, как это было с Германией в период после Великой Отечественной войны.
Президент РФ Владимир Путин в июне заявлял, что одним из условий для переговоров России с Украиной будет заявление Киева об отказе от намерений вступить в НАТО. Глава государства уточнил, что также украинская сторона должна для этого вывести свои войска из новых регионов РФ, а также признать их и новые территориальные реалии.