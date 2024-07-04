Киев, 4 июля, 2024, 17:51 — ИА Регнум. Только украинский народ будет решать вопрос о вступлении Украины в НАТО по немецкому или корейскому сценарию, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью Bloomberg.

Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press Глава киевского режима Владимир Зеленский

«Если нам предлагают немецкую модель или ещё какую-нибудь, корейскую и так далее, в любом случае надо понимать, что нам предлагают, кто нам предлагает, для чего это делается. А после этого понять мнение всех нас. Не только моё, а прежде всего общества, народа Украины», — сказал он, отвечая на вопрос о возможности вступления государства в НАТО без части территории.

По «немецкому сценарию» Украина может вступить в Североатлантический альянс без части территорий, как это было с Германией в период после Великой Отечественной войны. По словам Зеленского, для начала стоит понять пути реализации этого плана. Но финальное решение всё равно будут принимать украинцы, добавил он.

Согласно уставу альянса, страны, находящиеся в состоянии войны или вооружённого конфликта за территории, не могут вступить в НАТО. При этом Федеративная Республика Германия (ФРГ) стала частью альянса в 1955 году. Ранее обозреватель газеты Corriere della Sera Федерико Рампини писал, что Украина может войти в НАТО по тому же сценарию, что был у Германии, обменяв территориальную целостность в пользу приоритета обеспечения безопасности.

Как передавало ИА Регнум, саммит НАТО в честь 75-летия альянса пройдёт в Вашингтоне с 9 по 11 июля 2024 года. На нём тема Украины станет ключевой, однако вступления Киева в альянс не ожидается.

Ранее, во время встречи с руководством Министерства иностранных дел, президент РФ Владимир Путин заявил, что одним из условий для переговоров России с Украиной будет заявление Киева об отказе от намерений вступить в НАТО.

Российский лидер неоднократно отмечал, что Москва никогда не была против переговоров, в том числе и по теме Украины. Он подчеркнул, что Киев сам прервал диалог по прямой команде из Лондона и Вашингтона.