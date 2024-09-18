Москва, 18 сентября, 2024, 15:06 — ИА Регнум. Правоохранители полностью перекрыли Романовский переулок в центре Москвы возле головного офиса маркетплейса Wildberries после инцидента со стрельбой 18 сентября.

Михаил Климентьев/ТАСС

По информации журналистов, на место прибыли сотрудники МВД, СК и Росгвардии. Проехать разрешают только спецмашинам, сообщило «РИА Новости».

Потасовка со стрельбой возле московского офиса Wildberries произошла 18 сентября. По предварительным данным, один человек погиб, двое получили ранения. Правоохранители задержали нескольких человек.

Как передавало ИА Регнум, основательница Wildberries Татьяна Бакальчук заявила о неудачной попытке рейдерского захвата. Глава компании заявила, что нападение на офис проходило под руководством её мужа Владислава Бакальчука.

Владислав Бакальчук назвал инцидент провокацией. Он заявил, что пришёл в офис с коллегами для переговоров о финансировании новых складов компании в сопровождении сотрудников МВД в качестве охраны. По его словам, на делегацию напали служба охраны и неизвестные люди.

23 июля Бакальчук сообщила, что разводится с мужем. Она заявила, что Владислав Бакальчук владеет 1% компании и не участвует в управлении маркетплейсом. Её супруг утверждает, что компанию пытаются захватить рейдеры.