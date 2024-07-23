Москва, 23 июля, 2024, 22:47 — ИА Регнум. Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук подтвердила информацию о начале бракоразводного процесса со своим супругом Владиславом Бакальчуком. Об этом 23 июля сообщила сама предприниматель.

«Тем не менее я подтверждаю начало бракоразводного процесса», — заявила она в видеоролике, опубликованном в Telegram-канале.

Бакальчук отметила, что речь идёт о её личной жизни и хотела бы не раскрывать подробности этой ситуации. Основательница Wildberries также подчеркнула, что не является чьей-то заложницей и ни от кого не скрывается.

Она уточнила, что её муж, который владеет 1% компании, не участвует в управлении маркетплейсом. Кроме того, предприниматель добавила, что сделка об объединении Wildberries с группой Russ уже одобрена.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июля глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись разговора с Владиславом Бакальчуком, который утверждал, что маркетплейс подвергся попытке «рейдерского захвата». Он также рассказал, что его жена ушла из дома.

По словам Бакальчука, проблемы в семье и в компании начались ещё в марте. Сооснователь бизнеса заявил, что у него нет возможности встретиться с Татьяной Бакальчук, поскольку её оградили от мужа и детей.

Позже сама основательница Wildberries опровергла информацию о захвате маркетплейса. Она пояснила, что в компании происходит не рейдерский захват, а «развод», который изначально согласован с её супругом.