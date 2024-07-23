Грозный, 23 июля, 2024, 17:33 — ИА Регнум. Компания Wildberries подверглась «рейдерскому захвату». Об этом в беседе с главой Чечни Рамзаном Кадыровым заявил супруг соосновательницы маркетплейса Татьяны Бакальчук и сооснователь бизнеса Владислав Бакальчук.

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

Кадыров уточнил, что встреча состоялась 23 июля.

«Как оказалось, ещё с марта этого года у семьи Бакальчука серьёзные проблемы как внутри семьи, так и с основанным семейным бизнесом», ― написал глава республики в Telegram-канале.

По его словам, супруги не имеют возможность увидеться и пообщаться, «рейдеры» оградили Татьяну Бакальчук от мужа и семерых детей.

«Активы компании Wildberries, на создание которой Владислав и Татьяна потратили 21 год упорного труда, с начала июля путём юридических махинаций спешно переходят в чужие руки через компанию Russ Outdoor», ― добавил Кадыров.

Он назвал происходящее «откровенным и наглым рейдерским захватом». Кадыров сообщил, что поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову изучить ситуацию вокруг объединения Wildberries с группой Russ.

Как сообщало ИА Регнум, 9 апреля Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение Wildberries по признакам нарушения антимонопольного законодательства — маркетплейс навязывает продавцам невыгодные условия договора. В случае неисполнения предупреждения ведомство вправе возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства, уточнили в ФАС.

В ФАС добавили, что в период с 2022 года по 2023 год поступило большое количество обращений граждан и организаций, указывающих на признаки нарушения антимонопольного законодательства со стороны ООО «Вайлдберриз», являющегося владельцем электронной торговой площадки Wildberries.

В августе 2023 года основной владелец Wildberries Татьяна Бакальчук во второй раз подряд (впервые — в 2021 году) возглавила составленный Forbes рейтинг богатейших женщин России, её капитал по состоянию на 2023 год издание оценило в 7 млрд долларов.