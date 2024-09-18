Москва, 18 сентября, 2024, 12:44 — ИА Регнум. Подсудимые и заключённые уже достаточно давно проходят службу по контракту в зоне проведения специальной военной операции, однако есть много связанных с этим нюансов, которые нуждаются в правовом оформлении. Об этом 18 сентября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Действительно, целый ряд подсудимых и осуждённых проходят службу по контракту на специальной военной операции. Достаточно давно начала практиковаться такая система службы», ― напомнил представитель Кремля.

Комментируя планы Госдумы рассмотреть в первом чтении законопроект об освобождении от уголовной ответственности подсудимых, призванных на военную службу, Песков отметил, что инициатива об освобождении бойцов СВО от уголовной ответственности на стадии судебного производства пошла от народных избранников.

«Конечно, очень многие нюансы нуждаются в правовом оформлении. Давайте дождёмся конкретного оформления», ― предложил пресс-секретарь российского лидера.

Как сообщало ИА Регнум, Госдума на заседании 18 сентября намерена рассмотреть законопроект о возможности освободить на стадии суда участников спецоперации ― мобилизованных или заключивших контракт о прохождении военной службы, в отношении которых ранее возбудили уголовное дело.

Документ в нижнюю палату парламента в августе внёс Верховный суд РФ. Изменения предлагается внести в Уголовный и Уголовно-процессуальные кодексы РФ.

Законопроект регламентирует основания и порядок принятия судом решений о приостановлении производства по уголовным делам на основании ходатайства командования воинской части об отмене меры пресечения, а также о прекращении уголовного дела или уголовного преследования в отношении этой категории подсудимых. Аналогичный механизм предлагается распространить на осуждённых, в отношении которых приговор вынесли, но он не вступил в законную силу.

Президент России Владимир Путин 24 июня 2023 года подписал закон с № 270-ФЗ «Об особенностях уголовной ответственности лиц, привлекаемых к участию в специальной военной операции», позволяющий ряду категорий осуждённых заключить контракт с Минобороны для отправки в зону спецопрерации.

Глава государства 23 марта подписал два закона, предусматривающие закрепление механизма освобождения от уголовной ответственности для тех, кто заключил контракт о прохождении службы в Вооружённых силах России в период СВО. Освобождение от уголовной ответственности и погашение судимости будет возможно, если контрактник получит государственную награду, а также в связи с увольнением со службы по отдельным основаниям.