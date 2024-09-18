Москва, 18 сентября, 2024, 12:53 — ИА Регнум. Законопроект о возможности освободить на стадии суда участников спецоперации, против которых ранее было возбуждено уголовное дело, рассмотрит Госдума в первом чтении на заседании 18 сентября.

Станислав Красильников/РИА Новости

Речь идёт о мобилизованных и о тех, кто заключил контракт о прохождении военной службы, являющихся фигурантами уголовного дела. Законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму в августе. Он предполагает внесение изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы России.

Если законопроект примут, производство по уголовным делам, возбуждённым против граждан вышеуказанных категорий, будет приостановлено на основании ходатайства командования воинской части.

Кроме того, этот механизм предлагается распространить на осуждённых, приговор в отношении которых был вынесен, но не вступил в законную силу, в том числе на стадии апелляционного производства по уголовному делу. Речь также идёт о заключивших контракт с Минобороны, сообщает ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, 19 марта Госдума приняла закон об освобождении от уголовного наказания за участие в спецоперации. Закон устанавливает механизм освобождения осуждённого от уголовного наказания в случае, если он заключил контракт с Минобороны РФ в период мобилизации, военного положения и военного времени.

Верховный суд России 23 августа внёс в Госдуму законопроект, позволяющий освободить от уголовной ответственности на стадии судебного производства мобилизованных или заключивших контракт о прохождении военной службы. Отмечалось, что в действующем законодательстве не урегулированы вопросы в отношении подсудимых на этапе судебного производства.