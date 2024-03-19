Москва, 19 марта, 2024, 16:09 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы 19 марта приняли во втором и третьем чтениях два закона, предусматривающие закрепление механизма освобождения от уголовной ответственности для тех, кто заключил контракт о прохождении службы в Вооружённых силах России в период СВО, сообщили на сайте нижней палаты парламента.

Эмиль Тимашев/ИЗВЕСТИЯ

Один из авторов поправок, глава Комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников напомнил, что действующий сегодня закон «Об особенностях уголовной ответственности лиц, привлекаемых к участию в специальной военной операции» приняли в прошлом году.

Этот закон предоставил гражданам, совершившим уголовное преступление, возможность заключить с Минобороны контракт для участия в СВО. Закон дал таким людям соответствующие гарантии. Он носит временный характер и распространяется на правоотношения, возникшие до того, как закон приняли, пояснил Крашенинников.

Механизм, как показала практика, работает, и депутаты пришли к выводу, что предложенные нормы можно систематизировать и вынести в отдельные статьи Уголовного и Уголовно-процессуального кодекса, отметил глава комитета.

В действующем законе возможность освобождения от уголовной ответственности распространяется на подозреваемых и обвиняемых в правонарушениях небольшой и средней тяжести. При этом исключаются отдельные преступления против общественной безопасности и против основ конституционного строя и безопасности государства.

Также он распространяется на осуждённых (исключая лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, основ конституционного строя и безопасности государства и связанные с терроризмом), напомнил депутат.

«Таким образом, законодательная инициатива даёт возможность заключить военный контракт тем, кто находится под следствием, под судом или в отношении кого уже вынесен приговор», — заявил Крашенинников.

Он рассказал, что дела подозреваемых, заключивших контракт с Минобороны, приостановят, а вид наказания уже осуждённых изменят на условный срок. Командование воинских частей будет осуществлять контроль за поведением этих граждан. В случае, если такой человек вновь совершит преступление после начала военной службы по контракту, назначая наказание, суд учтёт ранее вынесенные приговоры.

Для тех, кто заключит контракт и будет участвовать в СВО, дальнейшее освобождение от ответственности и погашение судимости станет возможным, если контрактник получит государственную награду. Также это возможно в связи с увольнением контрактника с военной службы по отдельным основаниям, предусмотренным законом «О воинской обязанности и военной службе».

Крашенинников подчеркнул, что совершившим преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также тем, кого осудили за терроризм, госизмену, шпионаж и ряд других тяжких и особо тяжких преступлений, законы не предоставляют возможности заключать контракт.

Как сообщало ИА Регнум, 6 марта законопроект об освобождении от уголовной ответственности для тех, кто заключил контракт с Минобороны и отправился в зону СВО, внесли в Госдуму 6 марта. Механизм освобождения от уголовной ответственности авторы поправок предложили закрепить в законе.

Как отметил один из соавторов закона сенатор Андрей Клишас, закон позволит тем, кто совершил преступление, реабилитироваться в глазах общества, участвуя в боевых действиях. По его словам, эта законодательная инициатива позволит усовершенствовать процедурные моменты.

В первом чтении законопроект Госдума приняла 12 марта.