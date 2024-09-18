Москва, 18 сентября, 2024, 12:56 — ИА Регнум. Министерство просвещения России разослало в регионы школам и организациям дошкольного образования рекомендации ограничить в классах и группах число иностранных граждан, которые плохо владеют русским языком, до трёх детей.

Александр Кряжев/РИА Новости

«При слабом владении русским языком, особенно в сочетании с выраженными иными особыми образовательными потребностями, эффективное обучение очевидно не проще, чем обучение ребенка с ограниченными возможностями здоровья», — процитировали «Известия» документ ведомства 18 сентября.

Минпросвещения подчеркнуло, что это является целевым ориентиром, а не запретительной мерой по обучению детей иностранцев. Также рекомендуется стремиться к равномерному их числу в классах и группах.

Ведомство провело исследования в 17 регионах. Выяснилось, что у педагогов не хватает временных и других ресурсов на исполнение обязанностей, если в группе или классе более трёх детей, которые плохо владеют русским языком.

Информацию о рекомендациях Минпросвещения также подтвердили изданию первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова и ряд учебных заведений.

«Министерство просвещения поддержало наши предложения. Введение указанных мер будет способствовать облегчению интеграции мигрантов в социум России», — сказала изданию Лантратова.

По её мнению, это позволит детям иностранцев лучше усвоить этико-культурные особенности России, а также будет способствовать предотвращению появления этнических группировок среди учеников.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин 20 февраля отметил важность того, чтобы мигранты, приезжающие в Россию, изучали русский язык и соблюдали законы и традиции страны. Они призвал улучшить работу по этому направлению.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 5 сентября призвал постепенно заставлять детей мигрантов изучать русский язык. Он также предложил не пускать в школы тех, кто не учит язык.