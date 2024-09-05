Москва, 5 сентября, 2024, 18:47 — ИА Регнум. Детей мигрантов, которые получают образование в российских школах, необходимо постепенно заставить учить русский язык. Об этом 5 сентября заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА Регнум

«Невозможно, когда ребёнок приходит, а в некоторых классах три четверти людей, первоклашки, не говорят по-русски. Надо постепенно заставлять их учить. А кто не учит — ну, не пускать», — следует из записи, размещённой на странице Медведева в «ВКонтакте».

Зампредседателя Совбеза России подчеркнул, что делать это необходимо постепенно и без хамства.

Он также призвал запретить мигрантам, приезжающим в страну на сезонные работы, привозить свои семьи.

Как сообщало ИА Регнум, в конце августа Медведев заявил, что у миграционной проблемы в России нет простого решения. Зампред Совбеза РФ пояснил, что стране нужны трудовые ресурсы, но те, кто приезжает, должны жить по российским правилам. К мигрантам следует относиться с определённым уважением и «моментально избавляться» от тех, кто нарушает порядок Российской Федерации, отметил он.

В июне сообщалось, что Рособрнадзор наделили правом контролировать факты отсутствия у мигрантов минимального уровня знаний русского языка.

Президент России Владимир Путин 2 апреля заявлял, что властям следует кардинально обновить подходы к миграционной политике. Он подчеркнул, что в Россию для жизни и работы должны приезжать только те, кто уважает её традиции, историю и язык.