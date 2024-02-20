Москва, 20 февраля, 2024, 19:08 — ИА Регнум. Необходимо добиться, чтобы приезжающие в Россию мигранты изучали русский язык, а также соблюдали российские законы и традиции, заявил 20 февраля президент Владимир Путин на заседании форума «Сильные идеи для нового времени».

Иван Шилов ИА Регнум

«Нужно соответствующую работу проводить, она должна быть качественно улучшена», — отметил он.

Путин подчеркнул, что в России ещё многое предстоит сделать в сфере трудовой миграции. Он сообщил, что на российском рынке труда не хватает 2,5 млн человек. Президент призвал начинать работать с теми, кто хочет приехать в Россию, ещё в тех странах, где они проживают.

Как сообщало ИА Регнум, в январе российский лидер поручил правительству разработать предложения по социальной, культурной и языковой адаптации детей мигрантов для обучения в школах. Он ожидает исполнения задачи до 1 июля 2024 года.

В декабре 2023 года Путин заявил, что права мигрантов в России нужно обеспечивать, но во главе угла должны стоять интересы россиян. Он отметил важность соблюдения этнокультурного баланса, что подразумевает знание мигрантами русского языка и уважение им законов.