Тверь, 18 сентября, 2024, 11:56 — ИА Регнум. В Тверской области организуют пункты временного размещения (ПВР) для эвакуированных жителей Торопца после пожара, вызванного падением обломков украинского беспилотника. Такое поручение дал губернатор региона Игорь Руденя, сообщили 18 сентября в региональном правительстве.

Егор Алеев/ТАСС

«Главой региона дан ряд поручений, в том числе по обеспечению правопорядка на территории, где прошла эвакуация жителей, организации необходимой помощи населению в пунктах временного размещения», ― говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что сейчас в Торопце работают все экстренные службы.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 18 сентября в городе Торопце Тверской области после отражения атаки БПЛА начался пожар. Руденя принял решение о частичной эвакуации населения с территории, где ведёт работу ПВО и локализуют возгорание.

Губернатор также проинформировал о том, что силы противовоздушной обороны продолжают отражение массовой атаки беспилотников в небе над Торопцом.

По поручению главы региона специалисты МЧС организовали горячую линию по вопросам эвакуации жителей Торопецкого округа. В администрации округа подтвердили, что в Торопце идёт частичная организованная эвакуация, ситуация полностью находится под контролем. Жителей региона призвали воздержаться от публикаций фото и видео с места падения беспилотников.

18 сентября в Западнодвинском муниципальном округе Тверской области приостановили работу детских садов и школ. В администрации причины такого решения не уточнили.