Тверь, 18 сентября, 2024, 04:11 — ИА Регнум. Силы ПВО продолжают отражение массовой атаки беспилотников в небе над городом Торопцом Тверской области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Руденя. Он отметил, что на месте падения обломков БПЛА продолжается тушение пожара.

Евгений Биятов/РИА Новости

Глава Тверской области принял решение о частичной эвакуации населения с территории, где ведёт работу ПВО и локализуется пожар. Ситуация находится на контроле, подчеркнул Руденя.

Напомним, ранее ИА Регнум сообщало об атаках беспилотников в Орловской, Брянской и Смоленской областях.