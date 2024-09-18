Тверь, 18 сентября, 2024, 07:50 — ИА Регнум. Горячая линия организована специалистами МЧС по вопросам эвакуации жителей Торопецкого округа Тверской области. Об этом сообщается 18 сентября на странице администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Отмечается, что горячая линия организована в ГУ МЧС Тверской области по поручению губернатора Игоря Рудени. По всем вопросам, связанным с эвакуацией жителей Торопецкого округа, предлагается звонить по телефону (4822) 39-09-82.

В администрации округа подтвердили, что в Торопце идет «частичная организованная эвакуация», ситуация полностью находится под контролем. Жителей региона призвали воздержаться от публикаций фото и видео с места падения беспилотников.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в ночь на 18 сентября в городе Торопце Тверской области после отражения атаки БПЛА начался пожар. Губернатор региона Игорь Руденя принял решение о частичной эвакуации населения с территории, где ведёт работу ПВО и локализуется возгорание.

Губернатор также проинформировал о том, что силы противовоздушной обороны (ПВО) продолжают отражение массовой атаки беспилотников в небе над Торопцом.