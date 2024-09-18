Тверь, 18 сентября, 2024, 05:36 — ИА Регнум. Работа детских садов и школ приостановлена в Западнодвинском муниципальном округе Тверской области, 18 сентября сообщили местные власти.

Алексей Колчин ИА REGNUM Учебный класс

«Уважаемые жители! Работа детских садов и школ на сегодня приостановлена», — отметила администрация округа на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Причины такого решения не уточняются.

Как сообщало ИА Регнум, 18 сентября глава Тверской области Игорь Руденя написал, что в городе Торопец начался пожар после падения обломков сбитого беспилотного летательного аппарата. На место возгорания выехали все экстренные службы.

Губернатор также проинформировал о том, что силы противовоздушной обороны (ПВО) продолжают отражение массовой атаки беспилотников в небе над Торопцом.

Позднее администрация Торопецкого муниципального округа объявила срочную эвакуацию.