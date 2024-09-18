Тверь, 18 сентября, 2024, 04:32 — ИА Регнум. В городе Торопец Тверской области в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата начался пожар. Об этом в ночь на 18 сентября сообщил губернатор региона Игорь Руденя.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

«В Торопце Тверской области в результате падения обломков БПЛА в ходе отражения атаки силами ПВО начался пожар», — приводит слова губернатора пресс-служба правительства региона.

На место происшествия прибыли экстренные службы, а также руководство Главного управления МЧС России по Тверской области. Ведутся работы по ликвидации возгорания.

Отмечается, что силы противовоздушной обороны продолжают отражение массированной атаки беспилотников.

Губернатор Тверской области из соображений безопасности принял решение о частичной эвакуации населения с территории, где работают средства ПВО и ведутся работы по локализации пожара.

Как передавало ИА Регнум, ранее силы противовоздушной обороны сбили один украинский беспилотник над территорией Брянской области. Позднее губернатор региона Александр Богомаз сообщил о ещё десяти вражеских БПЛА, уничтоженных российскими военными. Также в ночь на 18 сентября российские военные уничтожили беспилотный летательный аппарат в небе над Орловской областью. Кроме того, сообщалось о семи беспилотниках, подавленных и уничтоженных силами ПВО и средствами РЭБ в Смоленской области.