Шебекинский район, Белгородская область, 18 сентября, 2024, 11:54 — ИА Регнум. Два мирных жителя получили ранения в результате обстрела Вооружёнными силами Украины (ВСУ) села Муром Шебекинского городского округа. Об этом 18 сентября сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Telegram/Настоящий Гладков

«В Шебекинскую ЦРБ самостоятельно обратились двое мужчин», — написал он в Telegram-канале.

У одного пострадавшего множественные поверхностные ранения лица. После оказания медицинской помощи он продолжит лечение амбулаторно. У второго мужчины диагностировали баротравму и ссадину на голове. После оказания медицинской помощи он от госпитализации отказался.

При обстреле в пяти частных домах выбило окна, осколки посекли кровли и фасады. Разрушен гараж. В местном храме повреждения получили купола, фасад и остекление. Пострадали линии газо− и электроснабжения.

Аварийные бригады начнут восстановительные работы после согласования с Минобороны РФ.

Как сообщало ИА Регнум, 18 сентября ВСУ с помощью беспилотника атаковали служебный автобус в городе Шебекино. Число пострадавших от удара возросло до шести, после того как две женщины самостоятельно обратились в Шебекинскую больницу и на станцию скорой медицинской помощи.

14 сентября в Шебекинском городском округе возникло большое количество пожаров после удара украинской армии. В селе Безлюдовка в результате прямого попадания украинского снаряда в дом погибла женщина.