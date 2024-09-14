Белгород, 14 сентября, 2024, 20:50 — ИА Регнум. В Шебекинском городском округе возникло большое количество пожаров после удара Вооружённых сил Украины, сообщил 14 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

«В округе большое количество пожаров. Работают пять пожарных расчётов, от департамента лесного хозяйства привлечены шесть единиц техники», — написал он.

По его словам, после удара ВСУ загорелись подстилка и валежник, что привело к ограничению видимости и сильному задымлению. По этой причине, уточнил он, перерывали движение транспорта на трассе в Шебекино в районе поворота на Крутой Лог и у храма по улице Белгородской, сейчас движение уже возобновили.

Ранее в этот день белгородский губернатор сообщил, что в селе Безлюдовка в результате прямого попадания украинского снаряда в дом погибла женщина.

Кроме того, в Белгородской области при обстреле Вооружённых сил Украины были ранены четыре мирных жителя. Три мирных жителя получили ранения на участке автодороги Шебекино — Белгород в результате попадания снаряда. Двое мужчин получили осколочные ранения грудной клетки, у женщины обнаружили минно-взрывную травму, контузию и осколочное ранение бедра. Пострадавших доставили в городскую больницу.