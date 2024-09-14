Белгород, 14 сентября, 2024, 19:01 — ИА Регнум. В селе Безлюдовка в результате прямого попадания украинского снаряда в дом погибла женщина, сообщил 14 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Валентин Спринчак/ТАСС

«У нас опять погиб мирный житель. В селе Безлюдовка в результате прямого попадания снаряда в дом погибла женщина», — написал он.

Также глава региона информировал, что Шебекинский городской округ снова находится под ударом Вооружённых сил Украины. По его словам, в результате обстрелов со стороны ВСУ в восьми частных домовладениях выбиты окна, посечены кровли и заборы, осколками посечён автомобиль.

«В результате прилётов боеприпасов в посёлке Маслова Пристань произошло возгорание гаражей. Пожарными расчётами, лесопожарным центром, а также жителями производится тушение», — добавил Гладков.

Ранее в этот же день губернатор сообщал, что в Белгородской области при обстреле Вооружённых сил Украины были ранены четыре мирных жителя. Три мирных жителя получили ранения на участке автодороги Шебекино — Белгород в результате попадания снаряда. Двое мужчин получили осколочные ранения грудной клетки, у женщины обнаружили минно-взрывную травму, контузию и осколочное ранение бедра. Пострадавших доставили в городскую больницу.