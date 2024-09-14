Белгород, 14 сентября, 2024, 15:09 — ИА Регнум. В Белгородской области при обстреле Вооружённых сил Украины (ВСУ) были ранены четыре мирных жителя. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Telegram/Настоящий Гладков

В публикации указано, что три мирных жителя были ранены на участке автодороги Шебекино — Белгород в результате попадания снаряда. Двое мужчин получили осколочные ранения грудной клетки, у женщины обнаружили минно-взрывную травму, контузию и осколочное ранение бедра. Пострадавших доставили в городскую больницу. В результате инцидента одно транспортное средство было уничтожено огнём, а второе получило повреждения.

Гладков проинформировал, что в Шебекинском городском округе загорелась подстилка в лесном массиве. Пожарные расчёты выехали на место. В селе Вознесеновка беспилотник влетел в окно частного дома, в результате этого пострадала женщина. Она получила минно-взрывную травму, а также контузию. Ей оказали медицинская помощь, от госпитализации пострадавшая отказалась. В доме выбило окна и посекло кровлю.

По словам главы региона, информация о последствиях уточняется, на местах работают оперативные службы.

Как сообщало ИА Регнум, при обстреле ВСУ белгородского села Грузское пострадали три человека. После домового обхода были выявлены повреждения в четырёх частных домовладениях и коммерческом объекте. Помимо этого, пострадали легковой автомобиль и линии электропередачи, в связи с чем жители временно остались без света.

Ранее ВСУ при помощи беспилотников атаковали Борисовский район Белгородской области. Одного пострадавшего в тяжёлом состоянии с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями направили в больницу. Также украинские войска с помощью дрона-камикадзе атаковали село Берёзовка. В результате детонации БПЛА были повреждены кровля и стены одного частного домовладения, остекление хозяйственной постройки.