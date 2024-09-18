Москва, 18 сентября, 2024, 10:46 — ИА Регнум. В 2024 году западные страны, несмотря на заявления о полном отказе от российских ресурсов, приобрели у России титан на сумму $264,9 млн. За полгода недружественные государства обеспечили 11,4% от общего импорта российских производителей, сообщило 18 сентября «РИА Новости».

Донат Сорокин/ТАСС

В основном США и Евросоюз закупали титан у российских поставщиков для нужд химической промышленности, энергетики, авиакосмической промышленности и кораблестроения.

По данным платформы ООН Comtrade, к июлю Германия закупила титан на сумму $193,6 млн, что составило более 41% от импорта. Великобритания приобрела этого металла на сумму $22,7 млн (6,9%), Франция — на $15,1 млн (8,2%), Испания — на $4,4 млн (7,7%), Бельгия — на $2,2 млн (5,7%), Словакия — на $99,2 тыс. (11,4%). Кроме того, были небольшие поставки в Швейцарию, США, Эстонию, Италию, Румынию, Нидерланды, Японию, Ирландию.

Также отмечено, что крупнейший в мире производитель «ВСМПО-Ависма» обеспечивает около четверти всего рынка, включая поставщиков самолётов Airbus и Boeing. Ранее российские экспортеры обеспечивали половину мировой авиационной промышленности.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин на встрече с членами правительства 11 сентября предложил подумать об ограничении экспорта из России стратегического сырья, в том числе урана, титана и никеля. Он отметил, что для РФ ограничивают поставки ряда товаров, поэтому и Москве стоит подумать об этом, но только не в ущерб стране.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснил, что такое предложение связано с незаконными торговыми ограничениями в отношении России. Он отметил, что никакой конкретики пока нет, это было «предложение подумать».

Позднее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков на полях Медиасаммита БРИКС в Москве не исключил, что Москва ограничит поставки титана, урана и никеля в США, однако не станет принимать резких решений в этом вопросе. Он добавил, что на данный момент действия Вашингтона приобрели характер тотальной экономической агрессии в рамках гибридной войны против России.

Согласно данным Евростата и платформы ООН Comtrade, среди недружественных государств Франция стала самой зависимой страной от поставок урана из России ― на РФ за полтора года пришлось 60,5% ($428,6 млн) от всех поставок.

За период с января 2023 года по июнь текущего года среди недружественных стран обогащённый российский уран кроме Франции приобретали Германия, Южная Корея и США.