Москва, 16 сентября, 2024, 09:44 — ИА Регнум. Среди недружественных государств Франция стала самой зависимой страной от поставок урана из России. Об этом свидетельствуют данные Евростата и платформы ООН Comtrade.

Иван Шилов ИА Регнум

Так, за период с января 2023 года по июнь текущего года обогащённый уран из России среди недружественных стран приобретали Франция, Германия, Южная Корея и США. За полтора года 60,5% (428,6 млн долларов) от всех поставок Франции пришлось на Россию.

Второе место заняла Южная Корея с 33,7%. За ней следуют США с 26,7% закупаемого ими урана и ФРГ с долей в 13,4%.

Как сообщало ИА Регнум, президент Росси Владимир Путин на встрече с членами правительства 11 сентября предложил подумать об ограничении экспорта из России стратегического сырья, в том числе урана, титана и никеля. Он отметил, что для РФ ограничивают поставки ряда товаров, поэтому и Москве стоит подумать об этом, но только не в ущерб стране.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснил, что такое предложение связано с незаконными торговыми ограничениями в отношении России. Он отметил, что никакой конкретики пока нет, это было «предложение подумать».

Позднее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков на полях Медиасаммита БРИКС в Москве не исключил, что Москва ограничит поставки титана, урана и никеля в США, однако не станет принимать резких решений в этом вопросе. Он добавил, что на данный момент действия Вашингтона приобрели характер тотальной экономической агрессии в рамках гибридной войны против России.

В июле стало известно, что США приобрели у России обогащённый уран на 209,5 млн долларов — максимум с марта прошлого года. В целом США приобрели обогащённый уран на максимальную за всё время сумму — $987 млн, впервые с июля 2015 года покупки были у всех основных поставщиков.