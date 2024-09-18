Санкт-Петербург, 18 сентября, 2024, 10:02 — ИА Регнум. Россия выступает за расследование случаев со взрывами пейджеров в Ливане. Об этом 18 сентября заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях IV Евразийского женского форума.

WAEL HAMZEH/EPA/ТАСС

«В данном случае то, что произошло вчера, требует расследования, международного внимания к этой теме», — сказала дипломат.

Спикер ведомства отметила, что Запад манипулирует темой, используя тезис о борьбе с терроризмом.

Как сообщало ИА Регнум, 17 сентября в Ливане начались массовые взрывы пейджеров. По данным минздрава страны, от детонаций погибли 11 человек, в том числе восьмилетний ребёнок. Ещё свыше 4 тыс. жителей пострадали, 200 из них находятся в тяжёлом состоянии.

При взрыве личного пейджера также пострадал посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани. Кроме того, получили травмы два сотрудника иранского посольства в Бейруте.

Министр информации Ливана Заяд Макари возложил ответственность за произошедшее на Израиль. По его словам, первичные данные расследования подтверждают причастность Тель-Авива к произошедшему.

Ливанское движение «Хезболла» 18 сентября пообещало Израилю жёсткий ответ на бойню в отношении ливанского народа. В движении также назвали неизбежной для Тель-Авива расплату за диверсию.