Курск, 18 сентября, 2024, 06:49 — ИА Регнум. Система противовоздушной обороны (ПВО) России в ночное время 18 сентября сбила по меньшей мере 27 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил губернатор Алексей Смирнов.

Иван Шилов ИА Регнум Ракета

Кроме того, российские военные уничтожили в регионе две ракеты ВСУ.

«Этой ночью две украинские ракеты и 27 БПЛА самолетного типа были сбиты в небе Курской области», — написал он в своём Telegram-канале.

Смирнов напомнил жителям об опасности, которую могут представлять обломки беспилотнков и попросил не приближаться к ним. Губернатор также поблагодарил военных за отражённую атаку.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 17 сентября Вооружённые силы России нейтрализовали один БПЛА в Курской области. Ещё 15 дронов военные смогли сбить в Брянской области.

Днём 17 сентября стало известно, что в Курской области обезвредили ракету украинских войск.