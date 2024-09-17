За ночь военные сбили 16 дронов ВСУ в двух регионах России
МО: силы ПВО сбили за ночь 15 дронов в Брянской области и ещё один — Курской
Москва, 17 сентября, 2024, 07:44 — ИА Регнум. Российские военные за ночь 17 сентября уничтожили в общей сложности 16 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в двух регионах России, сообщило Министерство обороны РФ.
Большая часть была обезврежена в Брянской области — 15. Их уничтожили средствами противовоздушной обороны (ПВО).
«Дежурными средствами ПВО пятнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Брянской области и один над территорией Курской», — отметило ведомство в своём Telegram-канале.
Как сообщало ИА Регнум, вечером 16 сентября система ПВО РФ обезвредила над Брянской восемь БПЛА, а над Курской — один. Военные смогли отразить атаки в период с 21:55 по 22:25 по московскому времени (совпадает с местным).
В ночь с 16 на 17 сентября стало известно, что средства противовоздушной обороны РФ нейтрализовали ещё семь БПЛА ВСУ.