Москва, 17 сентября, 2024, 07:44 — ИА Регнум. Российские военные за ночь 17 сентября уничтожили в общей сложности 16 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в двух регионах России, сообщило Министерство обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

Большая часть была обезврежена в Брянской области — 15. Их уничтожили средствами противовоздушной обороны (ПВО).

«Дежурными средствами ПВО пятнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Брянской области и один над территорией Курской», — отметило ведомство в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 16 сентября система ПВО РФ обезвредила над Брянской восемь БПЛА, а над Курской — один. Военные смогли отразить атаки в период с 21:55 по 22:25 по московскому времени (совпадает с местным).

В ночь с 16 на 17 сентября стало известно, что средства противовоздушной обороны РФ нейтрализовали ещё семь БПЛА ВСУ.