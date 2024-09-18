* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 18 сентября, 2024, 03:40 — ИА Регнум. Журналист Михаил Зыгарь (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) обжаловал во Втором кассационном суде общей юрисдикции отказ в снятии с него статуса иноагента, сообщили в пресс-службе судебного органа.

Иван Шилов, ИА REGNUM Суд

Об этом написала Lenta.ru. Представители суда уточнили, что дата рассмотрения поступившей жалобы ещё не назначена.

Как сообщало ИА Регнум, Минюст РФ внёс Зыгаря в список иноагентов в октябре 2022 года. В марте 2024 года он стал фигурантом уголовного дела о распространении ложной информации о российской армии.

В апреле МВД России объявило журналиста в розыск. Кроме того, Басманный суд Москвы заочно арестовал Зыгаря по делу о распространении ложной информации о Вооружённых силах РФ.