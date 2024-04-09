* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 9 апреля, 2024, 22:53 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел России объявило в розыск журналиста Михаила Зыгаря (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Это следует из базы розыска ведомства.

Екатерина Чеснокова / РИА Новости журналист Михаил Зыгарь (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

В документе базы указано, что Михаил Зыгарь 31.01.1981 года рождения разыскивается по статье Уголовного кодекса.

Какая именно статья — не уточняется.

Как сообщало ИА Регнум, 13 марта Михаил Зыгарь стал фигурантом уголовного дела о распространении ложной информации о Вооружённых силах России. В список иноагентов Министерство юстиции внесло Зыгаря в октябре 2022 года.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что Зыгарь совершил каминг-аут — он сочетался браком с актёром Жаном-Мишелем Щербаком. Церемония «бракосочетания» состоялась в Португалии.

Михаил Зыгарь работал главным редактором телеканала «Дождь» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) с 2010 по 2015 год. До 2018 года состоял в браке с журналисткой Майей Стравинской.

Отец журналиста Зыгаря (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) Виктор заявил, что не согласен со взглядами сына по Украине, и допустил, что после возбуждения уголовного дела за фейки о ВС РФ Михаил вообще не вернётся в Россию из США, куда сбежал после начала СВО.