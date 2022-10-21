* Роднянского — запрещённая в России организация

Москва, 21 октября, 2022, 21:49 — ИА Регнум. Министерство юстиции России расширило список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. Об этом сообщает 21 октября пресс-служба ведомства.

ddcnegocios Иностранные агенты

Список иноагентов пополнили кинопродюсер Александр Роднянский (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), экс-депутат Государственной думы Илья Пономарёв (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), журналист и пис атель Михаил Зыгарь (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), журналисты Александр Плющев (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и Татьяна Фельгенгауэр (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).

Также в список внесены Руслан Габбасов (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), Семён Кочкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), Илья Шуманов (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), Людмила Шадрина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), Катерина Босов (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).