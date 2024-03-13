* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 13 марта, 2024, 10:43 — ИА Регнум. Журналист и писатель Михаил Зыгарь (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) попал под уголовное преследование за распространение ложной информации о Вооружённых силах России (ВС РФ). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Максим Григорьев/ТАСС Михаил Зыгарь (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

«В отношении Михаила Зыгаря возбуждено уголовное дело по статье 207.3 УК РФ (распространение ложной информации о ВС РФ)», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, Министерство юстиции России внесло Михаила Зыгаря в список иноагентов в октябре 2022 года. Тогда же вместе с ним в этот перечень попали ещё девять человек.

Позже в социальных сетях появилась информация о том, что Зыгарь совершил каминг-аут. Сообщалось, что он сочетался браком с актёром Жаном-Мишелем Щербаком. Церемония «бракосочетания» состоялась в Португалии.

Михаил Зыгарь работал главным редактором телеканала «Дождь» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) с 2010 по 2015 годы. До 2018 года состоял в браке с журналисткой Майей Стравинской.