* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 16 апреля, 2024, 10:59 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы заочно арестовал журналиста Михаила Зыгаря (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) по делу о публичном распространении ложной информации о Вооружённых силах России. Об этом 16 апреля рассказали в суде.

Максим Григорьев/ТАСС Журналист Михаил Зыгарь (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

«Постановлением Басманного районного суда удовлетворено ходатайство органа следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Зыгаря Михаила Викторовича, обвиняемого заочно в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической, идеологической ненависти или вражды»)», — процитировал слова представителя суда ТАСС.

Срок ареста журналиста исчисляется с момента его экстрадиции в Россию или с момента его задержания на российской территории. По вменяемой статье журналисту может грозить до десяти лет лишения свободы.

Как сообщало ИА Регнум, 5 апреля МВД России объявило журналиста в розыск. В базе ведомства отмечалось, что Зыгаря ищут по статье Уголовного кодекса, при этом не уточнялось, по какой именно.

Зыгарь 13 марта стал фигурантом уголовного дела о распространении ложной информации об армии России. А в октябре 2022 года Министерство юстиции внесло журналиста в список иноагентов.

Зыгарь являлся главным редактором телеканала «Дождь» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) в период с 2010 по 2015 год. До 2018 года был женат на журналистке Майей Стравинской. А в октябре 2022 года сочетался браком в Португалии с актёром Жан-Мишелем Щербаком.

Отец журналиста Виктор 13 марта заявил, что не согласен со взглядами сына по Украине. Он также не исключил, что Михаил Зыгарь после возбуждения уголовного дела не вернётся в Россию из США, куда сбежал после начала спецоперации.