Орел, 18 сентября, 2024, 01:34 — ИА Регнум. Российские военные в ночь на 18 сентября уничтожили в небе над Орловской областью украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

«Продолжаются попытки вражеских сил атаковать Орловскую область. В нашем небе сбит БПЛА», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале губернатора региона.

О последствиях атаки или падения фрагментов сбитого беспилотника не сообщается.

Как передавало ИА Регнум, вечером 17 сентября губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что силы противовоздушной обороны уничтожили над территорией региона один украинский БПЛА. Позднее он заявил о ещё десяти беспилотниках ВСУ, нейтрализованных российскими военными.

По данным Министерства обороны России, в ночь на вторник дежурными средствами ПВО уничтожены 16 вражеских дронов. Из них 15 нейтрализованы над территорией Брянской области, ещё один — в небе над Курской областью.