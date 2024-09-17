Брянск, 17 сентября, 2024, 23:12 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны сбили над территорией Брянской области один украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа. Об этом во вторник, 17 сентября, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА Регнум

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области», — написал глава региона в своём Telegram-канале.

Российские военные обнаружили и уничтожили один вражеский БПЛА. В результате произошедшего никто не пострадал, разрушений не зафиксировано, отметил Александр Богомаз.

Как передавало ИА Регнум, вечером 16 сентября в Министерстве обороны России сообщили, что силы ПВО в период с 21:55 по 22:55 по московскому времени (совпадает с местным) сбили восемь беспилотников ВСУ в небе над Брянской областью. Ещё один дрон российские военные уничтожили в Курской области. Позднее губернатор Брянской области сообщил об уничтожении ещё семи воздушных целей над территорией региона. Всего в ночь на 17 сентября силы ПВО сбили 16 БПЛА в двух регионах РФ.