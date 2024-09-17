Брянск, 17 сентября, 2024, 23:49 — ИА Регнум. Российские военные поздно вечером 17 сентября нейтрализовали в небе над Брянской областью еще десять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) украинской армии, написал глава региона Александр Богомаз.

Mil.ru

Губернатор уточнил, что цели сбивала система противовоздушной обороны (ПВО). Ранее он проинформировал об одном дроне ВСУ, обезвреженном в регионе.

«Ещё десять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ», — сообщил он в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь с 16 на 17 сентября Вооруженные силы РФ сбили в Брянской области по меньшей мере 15 вражеских БПЛА. Ещё один дрон удалось нейтрализовать в Курской области.