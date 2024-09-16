Киев, 16 сентября, 2024, 16:24 — ИА Регнум. Бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) угрожают устроить государственный переворот на Украине в случае, если для заключения мирного соглашения с Москвой Киеву придётся пойти на территориальные уступки. Об этом 16 сентября написала американская газета The Washington Post.

IMAGO/Pool /Ukrainian Presidenti/Global Look Press

По утверждению авторов публикации, многие жители Украины, в первую очередь из числа украинских боевиков, не готовы согласиться на мирный договор с Россией, если для этого Киеву придётся уступать территории.

«Произойдёт государственный переворот, потому что эту идею будут продвигать те, кто сидит в мирных городах. <…> Никто здесь не поддержит её. Эта земля теперь окроплена нашей кровью», — заявила в беседе с газетой военный медик ВСУ Вероника.

Как сообщало ИА Регнум, 27 августа глава киевского режима Владимир Зеленский вновь заявил о неготовности уступить территории в обмен на мир с Россией. По его словам, Киев не готов к такому варианту развития событий в рамках любых переговоров.

В начале августа американское издание Responsible Statecraft написало, что доля граждан Украины, готовых согласиться на «территориальные уступки» (в сравнении с границами 1991 года) ради прекращения военного конфликта утроилась за последний год. По информации журналистов, она выросла за это время с 10% до 32%.

Президент России Владимир Путин 5 сентября на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), заявил, что Россия готова к переговорам, но только на базе уже зафиксированных договорённостей. Глава государства уточнил, что соответствующие документы уже были согласованы и фактически парафированы в Стамбуле.

В июне российский лидер назвал условия, на которых Россия готова к переговорам о завершении конфликта на Украине. Путин уточнил, что Киев должен, в частности, отказаться от планов вступить в НАТО, а также признать возвращение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.