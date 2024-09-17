Тегеран, 17 сентября, 2024, 20:53 — ИА Регнум. Отношения Москвы и Тегерана будут обязательно развиваться на постоянной основе. Об этом 17 сентября заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с секретарём Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу.

(сс) khamenei. ir

«Отношения между Тегераном и Москвой будут развиваться на постоянной и непрерывной основе», — приводятся слова Пезешкиана на его официальном сайте.

Он отметил, что углубление сотрудничества между двумя странами поможет снизить санкционное давление, оказываемое на Россию и Иран со стороны западных стран.

Пезешкиан добавил, что новое правительство Ирана будет принимать меры для повышения уровня сотрудничества с Россией. Он выразил надежду на то, что взаимодействие России и Ирана будет плодотворным и в рамках БРИКС и ШОС.

Как сообщало ИА Регнум, по данным иранского телеканала IRIB, Шойгу в ходе визита в Тегеран передал Пезешкиану послание от президента России Владимира Путина, а также предоставил «отчет о достигнутых договорённостях».

Шойгу 17 сентября прибыл в Иран с необъявленным визитом. В Тегеране он также провёл встречу с секретарём Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Ахмадианом.

10 сентября Шойгу сообщил о завершающем этапе процедуры по подготовке к подписанию на высшем уровне межгосударственного договора Москвы и Тегерана. Он подтвердил готовность России к наращиванию взаимодействия по линии Совбеза. Россия держит на контроле вопросы практической реализации договорённостей, которые были достигнуты ранее на высшем уровне между РФ и Ираном, отметил он.

5 августа Шойгу встречался с Пезешкианом в ходе визита в Тегеран. Секретарь Совбеза РФ назвал Иран одним из ключевых стратегических союзников России. Пезешкиан также высоко оценил роль Москвы в стремлении урегулировать ситуацию в секторе Газа и раскритиковал действия США и Израиля в этом вопросе.