Тегеран, 17 сентября, 2024, 18:48 — ИА Регнум. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в ходе визита в Иран передал президенту республики Масуду Пезешкиану послание от президента России Владимира Путина. Об этом 17 сентября сообщил телеканал IRIB.

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По информации канала, помимо послания российского лидера, Шойгу также предоставил Пезешкиану «отчет о достигнутых договоренностях». Иные детали личной встречи не разглашались.

Как сообщало ИА Регнум 17 сентября, Шойгу прибыл в Иран с необъявленным визитом. В Тегеране он провёл встречу с секретарём Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Ахмадианом.

10 сентября Шойгу сообщил о завершающем этапе процедуры по подготовке к подписанию на высшем уровне межгосударственного договора Москвы и Тегерана. Он подтвердил готовность России к к наращиванию взаимодействия по линии Совбеза. Россия держит на контроле вопросы практической реализации договорённостей, которые были достигнуты ранее на высшем уровне между РФ и Ираном, отметил секретарь Совбеза РФ.

В начале августа Шойгу уже встречался с Пезешкианом в ходе визита в Тегеран. Секретарь Совбеза РФ назвал Иран одним из ключевых стратегических союзников России. Пезешкиан также высоко оценил роль России в стремлении урегулировать ситуацию в секторе Газа и раскритиковал действия США и Израиля в этом вопросе.