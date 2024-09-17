Тегеран, 17 сентября, 2024, 18:25 — ИА Регнум. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл в Иран с необъявленным визитом. Об этом 17 сентября сообщило агентство IRNA в Telegram-канале.

Premier.gov.ru

Уточнялось, что секретарь Совбеза РФ провёл встречу с секретарём Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Ахмадианом.

Детали поездки Шойгу не разглашались.

Как передавало ИА Регнум, 12 сентября президент России Владимир Путин провёл встречу с Ахмадианом в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. Российский лидер отметил, что отношения РФ и Ирана обрели дополнительную динамику благодаря усилиям Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Накануне встречи Шойгу заявил, что Россия завершает процедуры по подготовке к подписанию на высшем уровне межгосударственного договора Москвы и Тегерана. По его словам, Россия готова к наращиванию взаимодействия по линии Совбеза и продолжает держать на контроле вопросы практической реализации договорённостей, которые были достигнуты ранее на высшем уровне между РФ и Ираном.

5 августа Шойгу в ходе визита в Тегеран встретился с президентом ИранаМасудом Пезешкианом. В ходе встречи он назвал Иран одним из ключевых стратегических союзников России. Пезешкиан также высоко оценил роль России в стремлении урегулировать ситуацию в секторе Газа и раскритиковал действия США и Израиля в этом вопросе.