Санкт-Петербург, 10 сентября, 2024, 18:52 — ИА Регнум. Россия завершает процедуры по подготовке к подписанию на высшем уровне межгосударственного договора Москвы и Тегерана. Об этом заявил 10 сентября секретарь Совбеза России Сергей Шойгу на встрече с секретарём высшего совета национальной безопасности Али Акбаром Ахмадианом в Санкт-Петербурге.

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Как отметил Шойгу, Россия готова к наращиванию взаимодействия по линии Совбеза и продолжает держать на контроле вопросы практической реализации договорённостей, которые были достигнуты ранее на высшем уровне между РФ и Ираном.

«Рассчитываем на скорое заключение нового базового межгосударственного договора. Завершаем внутригосударственные процедуры, необходимые для подготовки документов к подписанию президентами», — добавил он.

Секретарь Совбеза РФ поблагодарил Ахмадиана за тёплый приём во время рабочей поездки Шойгу в Тегеран в августе.

Как передавало ИА Регнум, 5 августа Шойгу в ходе визита в Тегеран встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. В ходе встречи он назвал Иран одним из ключевых стратегических союзников России. Пезешкиан также высоко оценил роль России в стремлении урегулировать ситуацию в секторе Газа и раскритиковал действия США и Израиля в этом вопросе.