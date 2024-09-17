Курск, 17 сентября, 2024, 16:06 — ИА Регнум. Российские военные ликвидировали в Курской области грузинского наёмника, принимавшего участие в боевых действиях на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ), Георгия Роинишвили. Об этом 17 сентября сообщил Telegram-канал «Военкоры «Русской весны».

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«Армией России в Курской области ликвидирован главарь спецназа «Тбилиси», ― говорится в сообщении.

Уточняется, что подразделения спецназа были переброшены в Курскую область с волчанского направления. В боях в российском регионе Роинишвили участвовал в составе «Грузинского национального легиона» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) ВСУ.

«Решил заработать лёгких денег и приехал ради забавы», — сообщили военкоры.

Информацию о смерти Роинишвили изданию Civil Georgia подтвердили в министерстве иностранных дел Грузии.

Телеканал Mtavari сообщил, что, кроме Роинишвили, в боях под Курском погибли два украинских военных, ранения получили ещё три наёмника ВСУ — все они граждане Грузии. Их удалось эвакуировать. Бойцов доставили в больницу, их жизни ничего не угрожает, сообщается на странице подразделения в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ 6 августа совершили две попытки прорыва границы с Россией в Курской области. Российские бойцы остановили украинских боевиков в приграничных районах, сорвав планы прорыва вглубь территории РФ. По данным Министерства обороны РФ на 17 сентября, общие потери ВСУ на этом направлении превысили 14,2 тыс. военных.

Американский портал War Zone 9 августа сообщил, что в атаках на Курскую область в составе ВСУ также участвуют грузинские наёмники. Источник издания, знакомый с ситуацией, уточнил, что в нападении украинских военных на российский регион задействовали около 120 боевиков «Грузинского легиона».

По данным ФСБ, «Грузинский национальный легион» — это самое крупное националистическое формирование, участвующее в боевых действиях на стороне украинской армии и причастное к организации диверсий и терактов в России, а также к пыткам российских военных и убийствам мирных жителей.

В Донецкой Народной Республике 5 сентября объявили в международный розыск грузинского наёмника Георги Руситашвили. Ему заочно предъявили обвинение по ч. 3 ст. 359 УК РФ («Участие наёмника в вооружённом конфликте»). По версии следствия, Руситашвили с февраля 2022 года по июль 2024 года участвовал в качестве наёмника в боевых действиях на стороне ВСУ в различных точках боевого соприкосновения.