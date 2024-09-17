Москва, 17 сентября, 2024, 14:09 — ИА Регнум. Украинские формирования потеряли в общей сложности свыше 14,2 тыс. бойцов с момента начала нападения на приграничье Курской области. Об этом 17 сентября сообщили в Министерстве обороны России.

РИА Новости/Сергей Бобылев

«Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 14 200 военнослужащих, 119 танков, 45 боевых машин пехоты, 91 бронетранспортер, 743 боевые бронированные машины», — проинформировали в ведомстве.

Отмечается, что также за это время украинские боевики лишились 445 автомобилей, 103 артиллерийских орудий, 28 пусковых установок реактивных систем залпового огня, включая семь HIMARS и шесть MLRS производства США, восьми пусковых установок зенитных ракетных комплексов, четырёх транспортно-заряжающих машин, 26 станций радиоэлектронной борьбы, семи радиолокационных станций (РЛС) контрбатарейной борьбы, двух РЛС противовоздушной обороны и 14 единиц инженерной техники.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 17 сентября заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов рассказал, что армия России закрепляется в селе Борки в курском приграничье после его освобождения от боевиков ВСУ. Он уточнил, что обстановка в населённом пункте находится под контролем российских военных.

Ранее в этот же день командир одного из подразделений 155-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ, действующей в составе группировки российских войск «Север», рассказал, что часть украинских бойцов в ходе нападения на приграничные районы в Курской области оказалась отрезана от своих остальных частей и находится в окружении.