Донецк, 5 сентября, 2024, 15:49 — ИА Регнум. Грузинского наёмника Георги Руситашвили, воевавшего на стороне украинской армии, объявили в международный розыск, сообщили 5 сентября в прокуратуре Донецкой Народной Республики.

Прокуратура ДНР

Ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу по ч. 3 ст. 359 УК РФ («Участие наёмника в вооружённом конфликте»), возбуждённому против Руситашвили. Ему заочно предъявлено обвинение.

По версии следствия, Руситашвили с февраля 2022 года по июль 2024 года участвовал в качестве наёмника в боевых действиях на стороне ВСУ в различных точках боевого соприкосновения.

«За указанные действия он получил вознаграждение в размере, эквивалентном более 6,9 млн рублей», — сообщили в прокуратуре.

Суд заочно избрал Руситашвили меру пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждённое против него дело направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА Регнум, 28 августа прокуратура ДНР утвердила обвинительное заключение в отношении латвийского наёмника Юриса Юрашса. За участие в боевых действиях на стороне ВСУ он получил вознаграждение, эквивалентное 2 млн рублей. На фронте наёмник находился с сентября 2022 по июнь 2024 года.

Прокуратура ДНР 3 сентября передала в суд уголовное дело против другого наёмника из Латвии — Алвиса Лукши, с февраля 2022 года по май 2023 года воевавшего на стороне ВСУ. Он получил за наёмническую деятельность вознаграждение в размере, эквивалентном более 1 млн рублей. Лукшу объявили в международный розыск.