Екатеринбург, 17 сентября, 2024, 12:22 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности показала кадры с ликвидированным украинским агентом, который готовился подорвать машину руководителя оборонного предприятия в Свердловской области.

Кадр из видео

На видео показано тело ликвидированного агента с пистолетом Макарова в руке, а также компоненты для изготовления взрывных устройств, в том числе газовые баллоны.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 17 сентября сотрудники ФСБ ликвидировали украинского агента в Свердловской области. При задержании в момент закладки самодельного взрывного устройства в тайник он оказал вооружённое сопротивление и был нейтрализован ответным огнём.

На месте ликвидации сотрудники ведомства изъяли пистолет Макарова с патронами и радиоуправляемое взрывное устройство большой мощности, а также обнаружили средства связи с перепиской. Из сообщений следует, что агент координировал свои действия с кураторами из украинской военной разведки. Кроме того, проведены обыски по адресу его проживания и в гараже, где обнаружены инструкции и компоненты для изготовления взрывчатки.