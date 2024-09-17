Москва, 17 сентября, 2024, 14:37 — ИА Регнум. 235-й гарнизонный военный суд изменил меру пресечения директору парка «Патриот» Вячеславу Ахмедову на домашний арест.

Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» Вячеслав Ахмедов

«Изменить Ахмедову меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест с ограничениями», — огласил 17 сентября решение судья Андрей Толкаченко.

Ахмедова освободили из-под стражи в зале суда.

Само заседание по просьбе защиты провели в закрытом режиме. Адвокаты подали прошение, так как в ходе слушания озвучивались подробности о здоровье Ахмедова.

Как сообщало ИА Регнум, 5 августа правоохранители задержали Ахмедова и заместителя начальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимира Шестерова в рамках дела о мошенничестве. По данным следствия, они причастны к хищению средств, выделенных на обеспечение деятельности и функционирование парка и конгрессно-выставочного центра.

Представители правоохранительных органов проинформировали, что сумма хищений при государственных закупках в парке «Патриот» составляет более 40 млн рублей. Помимо этого, в доме и на работе Шестерова были проведены обыски.

13 сентября арестовали имущество Ахмедова и Шестерова. Общая сумма активов составила более 60 млн рублей.