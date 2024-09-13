Москва, 13 сентября, 2024, 10:28 — ИА Регнум. Имущество директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова и другого фигуранта дела о мошенничестве, заместителя начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России Владимира Шестерова арестовали. Об этом журналистам сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ (СКР) Светлана Петренко.

Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» Вячеслав Ахмедов

«Наложен арест на имущество обвиняемых — заместителя начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России Владимира Шестерова и директора Военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» Вячеслава Ахмедова на общую сумму более 60 млн рублей», — сказала она.

Как сообщало ИА Регнум, 5 августа правоохранители задержали Ахмедова и Шестерова в рамках дела о мошенничестве директора парка «Патриот». По данным следствия, они вместе с соучастниками причастны к хищению средств, выделенных на обеспечение деятельности и функционирование парка и конгрессно-выставочного центра. Суд постановил арестовать Ахмедова на время следствия. Для выяснения всех обстоятельств дела проводятся необходимые следственные действия.

Представители правоохранительных органов проинформировали, что сумма хищений при государственных закупках в парке «Патриот» составляет более 40 млн рублей. Помимо этого, в доме и на работе Шестерова были проведены обыски.