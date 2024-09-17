Москва, 17 сентября, 2024, 14:45 — ИА Регнум. Российский беспилотный летательный аппарат «Иноходец» в Курской области нанёс удар по пусковой установке американской реактивной системы залпового огня M270 MLRS, принадлежащей Вооружённым силам Украины. Об этом сообщил военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный.

Константин Михальчевский / РИА Новости

В своём Telegram-канале 16 сентября он уточнил, что украинские военные переместили пусковую установку южнее посёлка Новый Путь, но её движение своевременно выявила разведка.

«Расчёт БПЛА «Иноходец» сработал блестяще — при детонации боекомплекта РСЗО на воздух взлетели как сама установка, так и машина сопровождения, и личный состав противника», ― написал военкор.

На опубликованных кадрах отчётливо видно яркую вспышку — взрыв в результате прямого попадания.

Как сообщало ИА Регнум, в Минобороны 16 сентября заявили, что Вооружённые силы РФ ракетным ударом уничтожили пусковую установку реактивной системы залпового огня MLRS в Сумской области. Цель обнаружили с помощью средств объективного контроля южнее посёлка Новый Путь, который находится в 38 км северо-западнее города Сумы. После подтверждения точных координат командование приняло решение о точечном огневом воздействии.

Кроме пусковой установки, были уничтожены почти 20 реактивных снарядов, автомобиль сопровождения и до 10 человек личного состава украинской армии.

9 сентября в Telegram-канале «Тройка» появилась видеозапись попадания разведывательно-ударного дрона «Орион» («Иноходец») в танк Вооружённых сил Украины в Курской области. Видео сделали с камеры прицельного оборудования беспилотника. Уточняется, что операторы беспилотника уничтожили украинский танк Т-64БВ, применив управляемую ракету «Х-БПЛА».