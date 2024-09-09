Москва, 9 сентября, 2024, 19:46 — ИА Регнум. В Курской области зафиксировано попадание разведывательно-ударного дрона «Орион» («Иноходец») в танк Вооружённых сил Украины (ВСУ). Соответствующая видеозапись была опубликована в Telegram-канале «Тройка».

Кадр из видео

«Вот ещё один успешный удар «Ориона» по танку в Курской области. Обратите внимание на точность оператора — ракета приземлилась точно в цель», — говорится в подписи к видео.

Видео сделано с камеры прицельного оборудования беспилотника. На нём видно, как украинский танк движется по дороге, после чего камера фиксирует атаку ракетой на бронетехнику, которая зашла в лесной массив. Уточняется, что операторы «Ориона» уничтожили украинский танк Т-64БВ, применив управляемую ракету «Х-БПЛА».

Как передавало ИА Регнум, ранее на Украине заметили загадочный беспилотный летательный аппарат, который Россия применила в ходе одной из воздушных атак. По информации издания Defence Blog, дрон не переносил ни оружия, ни видимого разведывательного оборудования и мог использоваться в качестве приманки. Также издание допускает, что этот БПЛА был экспериментальной моделью.

Подразделения Вооружённых сил РФ в Херсонской области получили дроны «Сибирь» новой модели, способные нести две мины калибра 82 мм, и уже начали их испытание и применение. Новый беспилотник был разработан отечественными специалистами. Дальность его полёта составляет до 10 км, а с помощью камеры можно наблюдать за действиями противника на расстоянии до 30 км.